Güzel oyuncunun acı günü! Fahriye Evcen'in babası yaşamını yitirdi

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini oynayan başarılı oyuncu Burak Özçivit ile evlenen ve geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu Fahriye Evcen babasını kaybetti. Geçtiğimiz yıl mide ameliyatı olan ve midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen bir süredir mide kanseri ile mücadele ediyordu.

Yakalandığı kanser hastalığından dolayı midesinin bir kısmını aldıran Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.

Tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen'in ölüm haberini ise Fahriye Evcen'in yakınları duyurdu. Her iki oyuncunun hayranlarının çok fazla baş sağlığı mesajı göndermesi üzerine yapılan paylaşım akrabaları tarafından tekrar geri silindi.

Fahriye Evcen daha önce verdiği roportajda baba tarafında Kavala göçmeni olduğunu söylemiş ve doğum yerinin Solingen olduğunu belirtmişti. Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini de yine başka bir röportajında dile getirmişti.