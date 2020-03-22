Hacı Sabancı'nın takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu

Türkiye genelinde alınan koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrıları devma ederken, Hacı Sabancı'da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Sabancı'nın paylaşımı ise sosyal medyanın gündeme oturdu.

Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, budurumunu Instagram’dan hesabı üzerinden paylaştı. Fotoğrafın dışarıda ve sahilde çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi ise Hacı Sabancı'nın fotoğrafının altına "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye yazdı.

HACI SABANCI'NINI OLAY OLDU!

Sabancı ise bu takipçisinden gelen bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıtını verdi. Sabancı'nın bu yanıtı ise sosyal medyada gündem oldu.