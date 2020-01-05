Hadise, elbisesine yapılan edep eleştirilerini cahilce buldu

Şarkıcı ve O Ses Türkiye yarışmasını jüri üyesi Hadise, sahne performansı ve sahne kostümleriyle farklılık yaratmaya devam ediyor. Son olarak yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta verdiği konserde giydiği sahne elbisesiyle çok fazla konuşulan Hadise eleştirilere de maruz kaldı.

Geçtiğimiz ay kırmızı ve yeşil renklerinin harmanlandığı bir elbiseyle cesur pozlar veren Hadise sosyal medyanın gündemine oturmuş cesur sahne kıyafaetleriylede çoğu hayranının beğenisini alırken kimi hayranlarının da eleştiri oklarına maruz kalmıştı.

Yılbaşı akşamı sahnede beyaz bir mayo tercih eden ünlü şarkıcı bu kıyafeti ile ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt sert verdi.

Hadise, kostümünün fazla cesur olduğunu ve abartı olduğunu söyleyen bazı takipçilerine, "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullandı ve mesajına ek olarak Hz. Mevlâna'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline." sözünü paylaştı.