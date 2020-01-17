Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı!

Güzel şarkıcı Hadise’nin her sahnesi olay oluyor. Ünlü popçu bu kez Antalya konserinde giydiği cesur kıyafetiyle gündem oldu. Hadise derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. İnstagram’da 10 milyon takipçisi olan Hadise, Antalya’da lüks bir otelde sevenleriyle buluşmuştu.

Güzel şarkıcı Hadise göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle izleyenleri büyüledi. Güzel popçu konser fotoğraflarını intagram hesabından ‘Aşk demek emek demek! Benim en büyük aşkım sahnem ve sizlersiniz’ yorumuyla paylaştı.

Güzel şarkıcının konser pozlarına saatler içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.