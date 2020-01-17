İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.850
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369

Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı!

Ünlü şarkıcı Hadise geçen akşam Antalya’da lüks bir otelde konser verdi. Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı. Hadise konser fotoğraflarını instagram üzerinden paylaştı. Hadise’nin olay pozları haberimizde.

17 Ocak 2020 Cuma 20:54
Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı!

Güzel şarkıcı Hadise’nin her sahnesi olay oluyor. Ünlü popçu bu kez Antalya konserinde giydiği cesur kıyafetiyle gündem oldu. Hadise derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Hadise göğüs

Ünlü şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. İnstagram’da 10 milyon takipçisi olan Hadise, Antalya’da lüks bir otelde sevenleriyle buluşmuştu.

Güzel şarkıcı Hadise göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle izleyenleri büyüledi. Güzel popçu konser fotoğraflarını intagram hesabından ‘Aşk demek emek demek! Benim en büyük aşkım sahnem ve sizlersiniz’ yorumuyla paylaştı.

Güzel şarkıcının konser pozlarına saatler içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 23:23
Anahtar Kelimeler:
HadiseKonserDekolteMini Elbise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chloe Loughnan seksi pozuyla hayranlarını mest etti
Chloe Loughnan seksi pozuyla hayranlarını mest etti
Linet'ten derin bacak dekolteli sahne kostümü ile dikkatleri üzerine çekti!
Linet'ten derin bacak dekolteli sahne kostümü ile dikkatleri üzerine çekti!
Büşra Develi Karakomik Filmler 2 galasında bacak dekolteli elbisesi ile mest etti!
Büşra Develi Karakomik Filmler 2 galasında bacak dekolteli elbisesi ile mest etti!
Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene
Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene
Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı magazin dünyasını salladı!
Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı magazin dünyasını salladı!
Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali
Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 20 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Adıma kayıtlı hat ve numara var mı? Edevlet ile ücretsiz adıma kayıtlı hat ve numara sorgulama işlemleri
2020 Halkbank KOSGEB kredisi başvuru şartları
Savaşçı Ayça neden değişti? Yeni Ayça kimdir? Gerçek adı nedir?
2020 yeni kimlik için randevu başvuru, belgeler ve son tarih
Kore filmleri 2020: Güney Kore aşk filmleri
2020 Garanti Bankası EFT, Havale Ücretleri ve Saatleri
Şekerbank Müşteri Hizmetleri Numarası Direk Bağlanma
Annelik Suçu dizisi oyuncuları, konusu ve yayınlanacağı kanal
2020 Memurun öğle yemeği ücreti ne kadardır?
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
14 Ocak Salı: Müge Anlı ile Tatlı Sert: Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili flaş gelişme!
Karşıyaka Bostanlı'da yatık binalar ne olacak? Yıkım kararı ne zaman uygulanacak?
Doya Doya Moda başvuru formu ve whatsapp başvuru iletişim bilgileri
Diyanet 17 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
2020 İstanbul’daki İndirim çadırlarının adresleri
Toki'de kuralar ne zaman çekilecek? Toki sosyal konut kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Conor McGregor Donald Cowboy dövüş maçı S Sports Plus canlı yayın saati
2020 Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
2020 Ocak ayı SSK, SGK ve Bağ-Kur zam farkı ödemesi ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Nöbetçi noter listesi! 19 Ocak Pazar açık olan il il Türkiye Noterler Birliği hafta sonu açık nöbetçi noterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.