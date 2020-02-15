Hadise Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı!

Yalnızca şarkılarıyla değil iddialı paylaşımlarıyla da gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırmayı başardı. Uzunca bir süredir herhangi bir aşk iddiasıyla gündeme gelmeyen Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden bir köpekle çekilen fotoğrafını paylaştı. Hadise’nin poz verdiği köpeğin ise Kaan Yıldırım’a ait olduğu iddia edildi.

Ağustos ayında paylaşmıştı

Yıldırım’ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapmış olduğu paylaşımı dolaşıma sokan kullanıcılar, Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeğiyle aynı olduğunu belirledi. Yakışıklı oyuncunun soyadına göndermede bulunan pek çok sosyal medya takipçisi ‘’Hadise’nin Yıldırım aşkı’’ şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Menajerinden aşk iddialarına yanıtlama

Hadise, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ‘’Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz, biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama ’Ben evlendim demem.’ diye konuşmuştu. Güzel şarkıcının menajeri de Yıldırım ve Hadise aşkını yalanladı.