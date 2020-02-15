betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Hadise Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı. Hadise'nin son paylaşımındaki köpek, ikili arasındaki iddiaları güçlendirdi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:03
Hadise Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı!

Yalnızca şarkılarıyla değil iddialı paylaşımlarıyla da gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırmayı başardı. Uzunca bir süredir herhangi bir aşk iddiasıyla gündeme gelmeyen Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden bir köpekle çekilen fotoğrafını paylaştı. Hadise’nin poz verdiği köpeğin ise Kaan Yıldırım’a ait olduğu iddia edildi.

Ağustos ayında paylaşmıştı

Yıldırım’ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapmış olduğu paylaşımı dolaşıma sokan kullanıcılar, Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeğiyle aynı olduğunu belirledi. Yakışıklı oyuncunun soyadına göndermede bulunan pek çok sosyal medya takipçisi ‘’Hadise’nin Yıldırım aşkı’’ şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Menajerinden aşk iddialarına yanıtlama

Hadise, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ‘’Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz, biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama ’Ben evlendim demem.’ diye konuşmuştu. Güzel şarkıcının menajeri de Yıldırım ve Hadise aşkını yalanladı.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama
Sıla’dan konser iptalinin sebebi için jet açıklama
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa paylaşımıyla beğeni topladı!
Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa paylaşımıyla beğeni topladı!
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye canlı yayınında bile Sarı Kanaryayı takip etti!
Oya Başar'a sahnede süpriz kutlama
Oya Başar'a sahnede süpriz kutlama
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı
Sinan Akçıl aşka geldi
Sinan Akçıl aşka geldi

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
2020 Emniyeta atama takvimini yayınlandı! EGM Polis şark süresi değişti mi, düştü mü?
Survivor 1. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Evrim neden ağlıyor?
Mucize Doktor Demir'in babası kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Başar diziden ayrılacak mı?
Rüyada lale görmek ne demektir? Rüyada lale görmenin tabiri ve anlamı
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. Sezon Hopper yaşıyor mu, öldü mü?
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Çok Sevmek Yasaklanmalı şarkısı yayınlandı!
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
O Ses Türkiye'deki finalist Uygar Erdoğan kimdir?
MEB 2020 EKYS sınavı ne zaman? EKYS 2020 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.