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Hadise Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı, yeni yapılan sosyal medya paylaşımındaki detay ile bir kez daha gündeme geldi.

18 Şubat 2020 Salı 13:34
Hadise Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile  oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların gündeme gelmesinin sebebi ise Hadise'nin yaptığı paylaşımda yanındaki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olmasıydı.

hadise

Bu fotoğraf paylaşımının ardından Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ortaya atılan bu iddialara yanıt vermeyen Hadise'den yeni bir paylaşım daha geldi ve Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.

hadise

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İnstagramHadiseKaan YıldırımAşkOyuncuşarkıcıIddiaBenekYeni Paylaşım
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