Hadise Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların gündeme gelmesinin sebebi ise Hadise'nin yaptığı paylaşımda yanındaki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olmasıydı.

Bu fotoğraf paylaşımının ardından Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ortaya atılan bu iddialara yanıt vermeyen Hadise'den yeni bir paylaşım daha geldi ve Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilen köpek ile yeni bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan popçu, aşkı bir kez daha ele verdi.