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Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ‘Tanınmış Marka’ başvurusunda bulundu.

14 Nisan 2020 Salı 12:09
Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı

Kendi adını markalaştırmak isteyen Hadise, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulundu. Ama Türk Patent ve Marka Kurumu, ünlü popçunun bu başvurusunu kabul etmedi. Hadise, bu karardan memnun kalmayıp, marka vekili aracılığıyla itirazlar bulundu. 

Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararından memnun kalmayan Hadise’nin,  “Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum” diyerek serzenişte bulunduğu öğrenildi.  Sanatçı, isminin marka olabilmesi için, Türkiye’de ve Belçika’daki çalışmalarını toparlayıp, itiraz dosyasına ekleyerek tekrar başvuruda bulundu. 

Hadise ‘Marka’ olmaya karar verdi; Marka kurulu tanımadı

Anahtar Kelimeler:
HadiseItirazMarkaPatent
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