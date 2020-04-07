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Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı. bu sırrı da stilisti İnan Kırdemir ortaya çıkardı.

07 Nisan 2020 Salı 14:22
Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı

O Ses Türkiye'nin başarılı jürü üyesi ve ünlü şarkıcı Hadise, bilindiği üzere TV programlarında ve konserlerinde dünyaca ünlü birbirinden şık kıyafetleri tercih ediyor. Günlük yaşamında da şıklığından ödün vermeyen Hadise'nin şık kıyafetleri ile ilgili bir sır ortaya çıktı.

Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının stil danışmanlığını yapan İnan Kırdemir, dünyaca ünlü markaları tercih eden Hadise'nin neden bu kadar şık sorusunun yanıtını "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız bu! Yani markalar onu giydiriyor" siyerek verdi.

Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı

Birbirinden lüks markaların ilk kez Türk bir sanatçıyla böyle bir iş birliğine girdiğini söyleyen İnan Kırdemir, bu iş birliği içine de neden girildiğini "Hadise'nin sanatının yanı sıra kadın-erkek eşitliğini savunması ve global kişiliği de bu iş birliğinde etken." diyerek anlattı. Güzel şarkıcı Hadise ise bu durumda özellikle sahne şovlarında sürekli esinlendiği Jennifer Lopez ile Beyonce'nin izinden gitmiş olduğu görüldü.

Hadise'nin herkesten sakladığı gizli sırrı ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
HadiseSahne KostümüMarkaSır
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