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Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı

2020 yılına bomba gibi düşen Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. İkili karantina günlerini çoğunlukla birlikte geçiriyor, neredeyse hiç aytrılmıyorlar.

05 Mayıs 2020 Salı 22:04
Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıklıkla yer bulan ikili, çoğu zaman farklı paylaşımlarda bile aynı evde olduklarını belli ettiler.  Basın  mensuplarının bu konu hakkındaki  sorularına her seferinde kahkahalarla cevap veren Hadise paylaştığı bir videoda Kaan Yıldırm'a aşkını ilan etti.  

Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı

Güzel şarkıcı, Vip aracıyla yolculuk ederken Reynmen'in  Leila şarkısına eşlik etti.  34 yaşındaki Hadise, şarkının  'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerini söylerken öyle bir vurguladı ki, seyredenler 'adeta Kaan  Yıldırım'ı işaret ediyor' yortumlarında bulundu.  

Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımBenek
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