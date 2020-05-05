Hadise'nin İlan-ı Aşk'lı videosu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada ve magazin gündeminde sıklıkla yer bulan ikili, çoğu zaman farklı paylaşımlarda bile aynı evde olduklarını belli ettiler. Basın mensuplarının bu konu hakkındaki sorularına her seferinde kahkahalarla cevap veren Hadise paylaştığı bir videoda Kaan Yıldırm'a aşkını ilan etti.

Güzel şarkıcı, Vip aracıyla yolculuk ederken Reynmen'in Leila şarkısına eşlik etti. 34 yaşındaki Hadise, şarkının 'Dünya bir yana sen bir yana' sözlerini söylerken öyle bir vurguladı ki, seyredenler 'adeta Kaan Yıldırım'ı işaret ediyor' yortumlarında bulundu.