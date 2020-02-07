Hadise'nin olay yaratan fotoğrafında ki detay tam not aldı

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği de yapan güzel şarkıcı Hadise son zamanlarda verdiği cesur pozları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan güzel şarkıcı son olarak paylaştığı fotoğrafıyla yine olay yarattı.

Cosmopolitan Dergisi'nin bu ay çıkacak olan sayısına kapak olan hadise dergi çekimleri için objektiflerin karşısına geçti. Birbirinden güzel fotoğraflar çektiren sanaçı bir pozunu da Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Dergiye verdiği röportajdan bir alıntıyı paylaştığı fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" notunu yazdıktan sonra paylaşım kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.

Güzel şarkıcı Hadise, dergi çekimlerinde giydiği fuşya renkli ceketiyle de günlerce magazin gündeminde kalmış ve bu fotoğrafı da "Bana doğru bak" notuyla Instagram hesabından video olarak paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının iç çamaşırsız yaptığı paylaşımı ise 3.8 milyon kişi görüntülemişti.