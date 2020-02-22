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Hadise podyum yürüyüşü ile sosyal medyada beğenileri kaptı!

Instagram hesabını fazlasıyla kullanan Hadise, son videosuyla yine gündeme geldi. Hadise’nin podyum yürüyüşünü paylaştığı video sosyal medyada beğenileri kaptı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:45
Hadise podyum yürüyüşü ile sosyal medyada beğenileri kaptı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü şarkıcı, podyum yürüyüşüyle fazlasıyla beğenildi. Hadise bu paylaşımın altına “Yürüyorum sana doğru” notunu yazdı.

Kaan Yıldırım İle İlişki Yaşıyor

Hadise’nin adı son zamanlarda ünlü oyuncu Kaan Yıldırımla anılıyor. Hadise’nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları günlerdir magazin basınında yer alıyor. Ünlü şarkıcıdan yeni aşk iddialarına yalanlama gelmedi. Hadise’nin Kaan Yıldırımla ciddi bir ilişki yaşadığı da söyleniyor. Hadise ve Kaan çiftinin ailelerinin de tanıştığı gelen iddialar arasında yer alıyor.

Hadise’nin Podyum Yürüyüşlü Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabından paylaştığı videoyla binlerce beğeni aldı. Güzel sanatçının podyum yürüyüşüne takipçileri tarafından olumlu yorumlar yapıldı.

Son Güncelleme: 22.02.2020 11:45
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