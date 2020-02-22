Hadise podyum yürüyüşü ile sosyal medyada beğenileri kaptı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü şarkıcı, podyum yürüyüşüyle fazlasıyla beğenildi. Hadise bu paylaşımın altına “Yürüyorum sana doğru” notunu yazdı.
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Hadise’nin Podyum Yürüyüşlü Paylaşımı
Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabından paylaştığı videoyla binlerce beğeni aldı. Güzel sanatçının podyum yürüyüşüne takipçileri tarafından olumlu yorumlar yapıldı.
Son Güncelleme: 22.02.2020 11:45