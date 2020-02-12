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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

Hadise'nin dün Instagram hesabı üzerinden bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşması üzerine güzel şarkıcının poz verdiği köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise'nin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba etkisi yarattı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:19
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

Başarılı şarkıcı ve O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Hadise, giydiği cesur kıyafetler ve konser programlarıyla adından  sürekli söz ettiriyor. Özel hayatıyla ilgili çok fazla açıklama yapmayan fakat biri olduğu söyleyen Hadise bununla ilgili ir isim vermekten kaçınmıştı. Daha önce yaptığı  bu açıklamada 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diye konuşmuş ve hayatında biri olduğu sinyallerini vermişti.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

Hadise son olarak dün sosyal medya hesabından bir köpekle poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin hayranları ise pijamalarla birlikte poz verdiği köpeğin başarılı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıkardılar.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

Fotoğraftaki köpeğin kime ait olduğunu bilen sosyal medya kullanıcısı Yıldırım'ın Ağustos ayında köpeğiyle birlikte yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirdiler ve Hadise ile sevgili olduklarını iddia ettiler. Fotoğraf dakikalar içerinde binlerce yorum alırken bazı kullanıcılar yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yaparak 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlar yaptılar.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan ve geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'ın adı son olarak Demet Özdemir ile anılmış fakat birlikte görüntüleri çıkmasına rağmen ikili, aşk yaşadıklarını kesin bir dille yalanlamışlardı.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bir fotoğrafla ortaya çıktı

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