betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95291
ALTIN
319.791
DOLAR
6.2631
STERLİN
7.9025
EURO
6.9953

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında son durum! Hadise’nin yorumu ne?

2020 yılının ilk günlerine bomba gibi düşen Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı, Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek ile yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı. Hadise, haayatında biri olduğunu belirtiyordu ama, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" diye de ekliyordu

13 Mart 2020 Cuma 13:40
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında son durum! Hadise’nin yorumu ne?

Hadise kaan yıldırım Aşkı

Benek köpekle yapılan paylaşımdan sonra Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktı ama ünlü çift hiç yan yana görüntülenemedi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı şu günlerde nasıl gidiyor?

Hadise kaan yıldırım
Gazeteciler, Antalya konserinin dönüşünde İstanbul havalimanında Hadise’yi karşılayıp kendisine Kaan Yıldırım ile ilgili sorular sordular. Gazeteciler, Hadise’ye kimseyi reklam için yanında tutmadığı açıklamasını hatırlatıp "Kaan Bey'i yanınızda göremedik. İlişkinin oturmasını mı bekliyorsunuz?" diye sordular. 

Hadise kaan yıldırım Aşkı

Hadise "Bu soruları gülelim diye mi soruyorsunuz?" şeklinde karşılık verdi. “Özel hayatımla ilgili ne zaman konuştum ki şimdi de konuşayım” diye de ekleyen güzel şarkıcı soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. 

Son Güncelleme: 13.03.2020 13:41
Anahtar Kelimeler:
İnstagramHadiseKaan YıldırımBenek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti
Ece Erken yaşananlara dayanamadı sunuculuktan istifa etti
Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!
Arzu Yanardağ’dan Emrah’ı kızdıracak açıklama!
Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz aşkı gerçek mi?
Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz aşkı gerçek mi?
Tatlıtuğ Çifti’nin suşi keyfi
Tatlıtuğ Çifti’nin suşi keyfi
Youtube Deli mi kanalı sahibi Fester Abdü kaza geçirdi son durumu nasıl?
Youtube Deli mi kanalı sahibi Fester Abdü kaza geçirdi son durumu nasıl?
Sıla'nın 26 yaşındaki hali nerden nereye dedirtti!
Sıla'nın 26 yaşındaki hali nerden nereye dedirtti!

Popüler Haberler

e-Devlet şifresi alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Hamile Pilatesi nedir, nasıl ve ne zaman yapılmalıdır? Hamile pilatesi faydaları
Türkiye Noterler Birliği hafta sonu açık nöbetçi noter listesi belli oldu! 14 - 15 Mart Cumartesi Pazar Türkiye Noterler Birliği Ankara, İstanbul, İzmir il il hafta sonu nöbetçi noter listesi
Diplomamı kaybettim ne yapabilirim? Kaybolan diploma nereden nasıl çıkarılır?
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Özel Hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları 2020
Aşevi Yardımı nereden nasıl alınır? Aşevi yardımı almak için başvuru şartları
Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı? Sakatlanan Evrim yarışmaya devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
Virüsten korunmak için kaç derece alkollü kolonya kullanmak gerekir?
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 13 Mart 2020 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar veren kişi Ece Erken mi?
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Corona virüs için maske takmak işe yarıyor mu?
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
2020 KPSS sınavında çıkabilecek muhtemel genel kültür soru örnekleri
Ramo dizisi Cavidan öldü mü? Burcu Cavrar neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.