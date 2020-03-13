Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında son durum! Hadise’nin yorumu ne?

Benek köpekle yapılan paylaşımdan sonra Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktı ama ünlü çift hiç yan yana görüntülenemedi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı şu günlerde nasıl gidiyor?

Gazeteciler, Antalya konserinin dönüşünde İstanbul havalimanında Hadise’yi karşılayıp kendisine Kaan Yıldırım ile ilgili sorular sordular. Gazeteciler, Hadise’ye kimseyi reklam için yanında tutmadığı açıklamasını hatırlatıp "Kaan Bey'i yanınızda göremedik. İlişkinin oturmasını mı bekliyorsunuz?" diye sordular.

Hadise "Bu soruları gülelim diye mi soruyorsunuz?" şeklinde karşılık verdi. “Özel hayatımla ilgili ne zaman konuştum ki şimdi de konuşayım” diye de ekleyen güzel şarkıcı soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.