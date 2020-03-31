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Hadise ve Kaan Yıldırım karantina evlerini ayırdılar; sebep 'yine' Benek Köpek!

Koronavirüs salgınına önlem amaçlı kendilerini karantinaya alan Hadise ve Kaan Yıldırım, Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ayrı ayrı paylaştıkları fotoğraftaki koltuk deseni ile birlikte karantinada olduklarını ele vermişlerdi.

31 Mart 2020 Salı 20:32
Hadise ve Kaan Yıldırım karantina evlerini ayırdılar; sebep 'yine' Benek Köpek!

Son günlerde yükselişe geçen  koronavirüs salgını yüzünden  önlemlerini artıran Hadise, Kaan Yıldırım'ın sabah akşam köpeği dışarı çıkarması yüzünden  tedirgin  oldu. Kaan Yıldırım,  Hadise'nin İstinye'deki evinden ayrılıp, Ulustaki evine geçtiği bildirildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım karantina evlerini ayırdılar; sebep 'yine' Benek Köpek!

Kaan Yıldırım, Ulus'taki evinin  bulunduğu sitede köpeği Benek'i dolaştırıken  sık sık video ve fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor  Hadise'nin, Benek ile paylaştığı fotoğrafın altına iki tane kalp emojisi eklemesiyle,  İkilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım karantina evlerini ayırdılar; sebep 'yine' Benek Köpek!
 

Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımAyrılıkBenek
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