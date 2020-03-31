Hadise ve Kaan Yıldırım karantina evlerini ayırdılar; sebep 'yine' Benek Köpek!

Son günlerde yükselişe geçen koronavirüs salgını yüzünden önlemlerini artıran Hadise, Kaan Yıldırım'ın sabah akşam köpeği dışarı çıkarması yüzünden tedirgin oldu. Kaan Yıldırım, Hadise'nin İstinye'deki evinden ayrılıp, Ulustaki evine geçtiği bildirildi.

Kaan Yıldırım, Ulus'taki evinin bulunduğu sitede köpeği Benek'i dolaştırıken sık sık video ve fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor Hadise'nin, Benek ile paylaştığı fotoğrafın altına iki tane kalp emojisi eklemesiyle, İkilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.



