Hadise ve Kaan Yıldırım yine aynı evde mi? Survivor Bİrleşme partisi fragmanından ilginç detay!

Daha evvel aynı desenli koltukta farklı fotoğraflar paylaşan ikili bu sefer de duvar lambası ile izleyenlerin dikkatlerine takıldı. Uzun süredir birlikte oldukları konusunda söylentiler dolaşan Hadise ve Kaan Yıldırım, yine yakayı ele verdi.

Survivor birleşme partisine evden canlı yayınla katılan Hadise'nin arkasındaki duvar lambası, Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar lambasıyla neredeyse aynı. Dİkkatli izleyenlerin gözünden kaçmayan bu detay sayesinde ikilinin aynı evde karantinada oldukları söylentileri iyice arttı.