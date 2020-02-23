Hadise yaptığı paylaşımla Özge Ulusoy'a benzetildi

34 yaşındaki şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan güzel şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda takipçileri tarafından manken Özge Ulusoy'a benzetildi.
Hadise'nin paylaştığı bu fotoğraf kısa süre içerisinde olay oldu ve bazı takipçileri tarafından manken Özge Ulusoy'a benzetildi. Takipçileri bu paylaşıma, “Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” şeklinde yorumlar yaptı.