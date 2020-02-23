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Hadise yaptığı paylaşımla Özge Ulusoy'a benzetildi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geln Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla manken Özge Ulusoy'a benzetildi.

23 Şubat 2020 Pazar 13:08
Hadise yaptığı paylaşımla Özge Ulusoy'a benzetildi

34 yaşındaki şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan güzel şarkıcı önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda takipçileri tarafından manken Özge Ulusoy'a benzetildi.

hadise

Sosyal medya hesabında yaklaşık 11 Milyon takipçisi bulunan şarkıcı Hadise, sık sık fotoğraf paylaşımunda bulunarak takipçilerinin büyük beğenisini kazanıyor. Güzel şarkıcı yaptığı son paylaşımında ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

hadise

Hadise'nin paylaştığı bu fotoğraf kısa süre içerisinde olay oldu ve bazı takipçileri tarafından manken Özge Ulusoy'a benzetildi. Takipçileri bu paylaşıma, “Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” şeklinde yorumlar yaptı.

hadise

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İnstagramSosyal MedyaHadiseKaan Yıldırımözge UlusoyBenzetme
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