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Hadise'den yürek hoplatan kalça videosu!

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya üzerinden yaptığı olay paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Hadise'den yürek hoplatan kalça videosu geldi! İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen o paylaşım…

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:35
Hadise'den yürek hoplatan kalça videosu!

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin dünyasına bomba gibi düşen Hadise yine olay bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımında konserinde giyeceği sahne elbisesi ile bir video çekti. Videoda üzerindeki montu çıkarıp sonrasında arkaya doğru yürümeye başladı. Hadisenin montunu üzerinden çıkardıktan sonraki kıyafeti gören herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Güzel şarkıcı yaptığı bu paylaşıma bir de “Ok, bye” ifadelerini ekledi.

Hadise geçtiğimiz dönem içerisinde de giydiği kıyafetleri ile sık sık eleştirilmişti. Daha önceden aralarında bir tartışma yaşadıkları Demet Akalın bu paylaşım sonrasında Hadise’ye destek olmuş ve şu ifadelere yer vermişti;

“Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor, en azından ben dikkat ediyorum. Fiziği güzel olan giyer, kendi tercihi. Bazı kadınların popçular değil ama giyimi hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor.”

İşte Hadise'nin o çok konuşulan paylaşımı...

Son Güncelleme: 22.01.2020 21:44
Anahtar Kelimeler:
HadiseKalça
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