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Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Karantina günlerini sevgilisiyle aynı evde geçiren ünlü şarkıcı Hadise, baharın gelmesini fırsat bilerek kendisini karantinayı geçirdiği evin bahçesine attı.

21 Nisan 2020 Salı 16:22
Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Havaların güzel olmasını fırsat bilen ünlü şarkıcı, soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım’la birlikte karantinaya girdiği evin bahçesinde aldı.  Giydiği kırmızı ekose boydan elbisesiyle objektiflere gülümseyen Hadise, bu pozları sosyla medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. 

Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Paylaştığı fotoğraflardan birinin altına “bahar hisleri” diye not düşen güzel şarkıcı, başka bire fotoğrafın altına da “Love” (aşk) notunu ekledi. Baharın kendisini hissettirmesine rağmen koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hadise’nin bahar hisleri paylaşımı, saatler içerisinde 300 binden fazla beğeni aldı.  

Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Anahtar Kelimeler:
HadiseKaan YıldırımAşkBahar
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