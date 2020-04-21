Hadise’nin cıvıl cıvıl bahar pozları hayranlarını mest etti!

Havaların güzel olmasını fırsat bilen ünlü şarkıcı, soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım’la birlikte karantinaya girdiği evin bahçesinde aldı. Giydiği kırmızı ekose boydan elbisesiyle objektiflere gülümseyen Hadise, bu pozları sosyla medya hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

Paylaştığı fotoğraflardan birinin altına “bahar hisleri” diye not düşen güzel şarkıcı, başka bire fotoğrafın altına da “Love” (aşk) notunu ekledi. Baharın kendisini hissettirmesine rağmen koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hadise’nin bahar hisleri paylaşımı, saatler içerisinde 300 binden fazla beğeni aldı.