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Hadise'nin paylaştığı fotoğraftaki 'Beyaz' detayı

Şarkıcı Hadise'nin, Seda Sayan ile çekildiği bir fotoğraftaki ayrıntı takipçilerinin dikkatini çekti.

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:09
Hadise'nin paylaştığı fotoğraftaki 'Beyaz' detayı

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı 'O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Seda Sayan ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise'nin paylaştığı fotoğraftaki 'Beyaz' detayı ile ilgili görsel sonucu

Güzel şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak kendisi gibi O Ses Türkiye'de jüri üyesi olan Seda Sayan ile yanak yanağa verdikleri pozu paylaştı. Fotoğraftaki detay ise görenleri güldürmeyi başardı. Beyazıt Öztürk, Hadise ile Seda Sayan'ın fotoğraf çektirdiği sırada bakışlarıyla fotoğrafa dahil oldu. Hadise bu kareyi gülen emoji ile paylaştı.

Hadise'nin paylaştığı fotoğraftaki 'Beyaz' detayı ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:09
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