Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Hadise’nin Instagram pozu ile deşifre oldu!

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla öne çıkan Hadise, uzunca bir süredir aşk iddialarıyla gündeme gelmemekteydi. Hadise’nin son olarak paylaşmış olduğu köpekle fotoğrafı yankı uyandırdı. Hadise’nin pijamasıyla verdiği pozdaki köpeğin Kaan Yıldırım’a ait olduğu öne sürüldü.
‘’Hayatımda biri olsa da bunu size söylemem.’’
Uzunca bir süredir yalnız olduğu iddiaları hakkında konuşan Hadise; ‘’Kim demiş yalnız olduğumu, neden yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Ayrıca, hayatımda biri olsa da bunu size söylemem.’’ diyerek magazin muhabirlerine ateş püskürmüştü.
Son Güncelleme: 15.02.2020 17:12