Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Hadise’nin Instagram pozu ile deşifre oldu!

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla öne çıkan Hadise, uzunca bir süredir aşk iddialarıyla gündeme gelmemekteydi. Hadise’nin son olarak paylaşmış olduğu köpekle fotoğrafı yankı uyandırdı. Hadise’nin pijamasıyla verdiği pozdaki köpeğin Kaan Yıldırım’a ait olduğu öne sürüldü.

Uzunca bir süredir birisiyle birlikte olduğunu belirten fakat bunun kim olduğunu belirtmeyen Hadise’nin sırrı da ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz akşam Instagram hesabından pijamalarıyla poz veren ünlü şarkıcının fotoğrafındaki köpek dikkatlerden kaçmadı. Köpeğin sahibinin Kaan Yıldırım’a ait olduğunun öne sürülmesiyle birlikte ikilinin birlikte olduğu haberleri magazin dünyasını kasıp kavurdu.

‘’Hayatımda biri olsa da bunu size söylemem.’’

Uzunca bir süredir yalnız olduğu iddiaları hakkında konuşan Hadise; ‘’Kim demiş yalnız olduğumu, neden yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Ayrıca, hayatımda biri olsa da bunu size söylemem.’’ diyerek magazin muhabirlerine ateş püskürmüştü.