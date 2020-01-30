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Hailey Baldwin Bieber'den genetik hastalık açıklaması

ABD'li model Hailey Baldwin-Bieber, sosyal medyada, elinin küçük parmaklarının şekliyle alay edenlere isyan etti.

30 Ocak 2020 Perşembe 14:50
Hailey Baldwin Bieber'den genetik hastalık açıklaması

23 yaşındaki dünyaca ünlü model Hailey Baldwin Bieber, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’la olan evliliğiyle gündemden düşmüyor. Baldwin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda parmaklarının şekliyle dalga geçen insanlara isyan etti ve  bunun genetik bir durum olduğunu açıkladı.

Hailey Baldwin Bieber

Hailey Baldwin-Bieber, sosyal medya hesabında parmağının fotoğrafını paylaştı ve  “Hadi serçe parmakla ilgili konuşalım. Herkes neden eğri ve korkunç göründüğüyle ilgili konuşuyor” notunu düştü.

Baldwin, parmağının fotoğrafını paylaştıktan kısa bir süre sonra wikipedia sayfasından bir görsel paylaştı ve kendisinin ektrodaktili adlı bir genetik bozukluğa sahip olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Parmaklarımın böyle görünmesinin sebebi bu. Bende ektrodaktili denen bir durum var ve bu genetik. Hayatım boyunca böyleydi ve artık ‘Parmakların neden böyle diye sormayı bırakın.’'

Anahtar Kelimeler:
İnstagramJustin BieberHailHailey Baldwin BieberParmak
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