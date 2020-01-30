Hailey Baldwin'den takipçilerine büyük ayar!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’la olan evli olan sürekli gündemde kalmayı başaran ABD'li model Hailey Baldwin-Bieber, son olarak sosyal medya trollerine karşı açtığı savaşla konuşuluyor.

Ellerinin serçe parmaklarında şekil bozukluğu olan ve bunlarla dalga geçen kullanıcılara sert uyarılarda bulunan 23 yaşındaki model, bunun genetik bir durum olduğunu söyleyerek kimsenin kendisiyle dalga geçmemesini istedi.

Instagram hesabından elinin fotoğrafını hikayesinde paylaşan dünyaca ünlü model Baldwin, “Hadi serçe parmakla ilgili konuşalım. Herkes neden eğri ve korkunç göründüğüyle ilgili konuşuyor” notunu yazdı. Daha sonra Wikipedia sayfasından aynı durumla ilgili bir görsel paylaşan model kendisinin ektrodaktili adlı bir genetik bozukluğa sahip olduğunu ve serçe parmaklarının bu yüzden şekil bozukluğuna sahip olduğunu açıkladı.

Baldwin açıklamasında, “Parmaklarımın böyle görünmesinin sebebi bu. Bende ektrodaktili denen bir durum var ve bu genetik. Hayatım boyunca böyleydi ve artık ‘Parmakların neden böyle' diye sormayı bırakın" ifadelerini kullandı.