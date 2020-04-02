Hakan Hatipoğlu'nun karantinası bitti; Ailesine kavuştu

Survivor yarışması için bulunduğu Dominik cumhuriyeti'nden dönen Hakan Hatipoğllu, herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen 20 gündür kendisin evde karantinaya aldı. Bu süre zarfına eşini ve çocuklarını görmeyen Hatipoğlu, risk ortamı az olan bir ülkeden gelmiş olmasına rağmen, ailesini tehlikeye atmama k için 20 gün boyunca izole bir hayat yaşadı.

Bugün aiılesine kavuşan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden "Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim." açıklamasını yaptı.