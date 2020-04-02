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Hakan Hatipoğlu'nun karantinası bitti; Ailesine kavuştu

Survivor için gittiği Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, karantina süresini doldurup nihayet ailesine kavuştu.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:48
Hakan Hatipoğlu'nun karantinası bitti; Ailesine kavuştu

Survivor yarışması için bulunduğu Dominik cumhuriyeti'nden  dönen Hakan Hatipoğllu, herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen  20 gündür kendisin evde karantinaya aldı.  Bu süre zarfına eşini ve çocuklarını görmeyen Hatipoğlu, risk ortamı az olan bir ülkeden gelmiş olmasına rağmen, ailesini tehlikeye atmama k için  20 gün  boyunca izole bir hayat yaşadı.  

Hakan Hatipoğlu'nun karantinassı bitti; Ailesine kavuştu

 Bugün aiılesine kavuşan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden  "Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim."  açıklamasını yaptı.  

Hakan Hatipoğlu'nun karantinassı bitti; Ailesine kavuştu

Son Güncelleme: 02.04.2020 22:49
Anahtar Kelimeler:
SurvivorKarantinaDominikHakan Hatipoğlu
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