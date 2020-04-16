Hakan Kakız Survivor Yasin’in 5 yıl önceki mesajlarını ifşa etti

Hakan Kakız, yine Survivor’da yarışan oyuncu Barış Murat Yağcı hakkında da şok iddalara bulundu. Hakan Kakız, "Survivor Barış'ı yıllar önce Instagramdan takibe almıştım, bana DM atıp 'Benden sana iş çıkmaz' yazmıştı. Kendisini takibe alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence, aklıma geldi yazayım dedim" diye bir paylaşım yaptı.

Ünlü fenomen gelen tepkiler üzerine "Ayol Yasin benim arkadaşım :) Mesajı yayınlama sebebim de şu. Barış'ın bana attığı mesajı söylediğimde bana iftira atıyorsun yazdılar, bende dedim ki neden Barış'ın adını kullanayım ben Survivor yarışmacılarının hepsiyle mesajlaşıyorum zaten :) Amaç buydu hemen başka yere çekmeyin" ifadelerini kullandı.