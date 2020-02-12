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Haluk Levent'ten anlamlı hareket

Sevilen sanatçı Haluk Levent, bir markanın yüzü olmak için sunduğu şart ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 23:15
Haluk Levent'ten anlamlı hareket

51 yaşındaki ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabında ve kurduğu ekibiyle yardıma ihtiyacı olan insanların sesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Levent, bir bebek bezi markasının yüzü olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

haluk levent

Geçtiğimiz günlerde bir markanın yüzü olması için teklif alan Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs şartıyla bir bebek bezi reklamında oynamayı kabul etti.

haluk levent

Nişantaşı'nda bir mekanda düzenlenen tanıtım toplantısına gelen basın mensuplarına açıklama yapan Haluk Levent, şu sözleri dile getirdi: 

“Dostlarım gelerek 'bir bebek bezi markası için seni oynatmayı düşünüyoruz' dediler. Ben de 'bu bir şaka olmalı her halde, şaka yapıyor olmalısınız' dedim. 'Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz' dediler. 'Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz' dediler. İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim, ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık. Benim tanıdığım uzman kişiler de raporları incelediler. Bana daha önce de birçok reklam filmi geliyordu ancak önce güven söz konusuydu. Beni sevenlerin güvenini boşa çıkartmamam gerekiyor. Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim. 'O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız' dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı.” 

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