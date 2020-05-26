Haluk Levent'ten Hilal Özdemir'e destek gecikmedi!

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına bağlanan, pandemi döneminde iş bulamadığı ve eski eşi Hazım Körmükçü'den nafaka alamadığı için geçirmediğini söyleyerek göz yaşlarına boğulan eski şarkıcı Hilal Özdemir’e Haluk Levent yardım elini uzattı.

Haluk Levent'ten Hilal Özdemir'e destek gecikmedi!
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Haluk Levent'ten Hilal Özdemir'e destek gecikmedi!

Hilal Özdemir “Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun.

Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok. Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.
 
Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullanmıştı. 

Haluk Levent'ten Hilal Özdemir'e destek gecikmedi!

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Hilal Özdemir’e gerekli yardımların ulaştığını şu sözlerle ifade etti:
 "Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. “Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım” dediler. 
Burak-Banu!
Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" 

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 16:57

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