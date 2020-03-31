Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve kendisinin de 7 maaşı ile katıldığı 'Biz Bize Yeteriz' sloganlı koronavirüsle mücadeleye destek kampanyasına şarkıcı ve dernek yöneticisi Haluk Levent 30 bin Türk lirası destek verdi. Haluk Levent'in kampanyaya katılımının ardından ardından Seda Sayan, Şahan Gökbakar, mustaf ceceli gibi birçok ünlü isim de desteklerini açıkladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek'' başlattığı koronavirüsle mücadeleye destek kampanyasına Seda Sayan 100 bin Tl, Mustafa Ceceli 50 bin tl bağış yaptı. Şahan Gökbakar ise rakam vermedi ama dekontu paylaştı.



