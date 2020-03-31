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Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!

Kurucusu olduğu Ahbap derneği'nde yaptığı sosyal yardımlar ve ihtiyaç sahiplerine sürekli destek olması ile adından sıkça sözettiren Haluk levent, ulusal boyuttaki Milli Dayanışma Kampanyasına dadestek verdi.

31 Mart 2020 Salı 13:34
Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!

Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı  ve kendisinin de 7 maaşı ile katıldığı 'Biz Bize Yeteriz' sloganlı koronavirüsle mücadeleye destek kampanyasına şarkıcı ve dernek yöneticisi Haluk Levent 30 bin Türk lirası destek verdi.  Haluk Levent'in kampanyaya katılımının ardından ardından Seda Sayan, Şahan Gökbakar, mustaf ceceli gibi birçok ünlü isim de desteklerini açıkladılar.  

Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek'' başlattığı koronavirüsle mücadeleye destek kampanyasına Seda Sayan  100 bin Tl, Mustafa Ceceli 50 bin tl  bağış yaptı.  Şahan Gökbakar ise rakam vermedi ama dekontu paylaştı.  

Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyasına büyük destek!
 

Son Güncelleme: 31.03.2020 13:34
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanHaluk LeventAhbapYardımşahan GökbakarMustaf Ceceli
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