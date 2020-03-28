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Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''

Şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, uzun süredir yürüttüğü Ahbap Derneği faliyetleri ile herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. Haluk Levent, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Koronavirüs salgını sebebiyle zor durumda olan aileler için yardım çağrısında bulundu.

28 Mart 2020 Cumartesi 23:25
Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''

 "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" diye sesini duyurmaya çalışan  Haluk Levent'in çağrısına pek çok ünlü isimden destek geldi bile.  

Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''

'zor günler  geçiriyoruz' diyen Haluk Levent'in çağrısına, Can Yaman, Caner Erkin, Murat Boz, Seda Sayan, Gülben Ergen, Kaan Yıldırım, Cenk Tosun, Onur Saylak, Merve Özbey ve Merih Demiral gibi sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri “Dayanışma Günleri” adı altında yüzlerce aileye gıda desteğinde bulunacağını söyleyerek cevap verdiler. 

Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''
 

Son Güncelleme: 28.03.2020 23:35
Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventAhbapYardımKORONA
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