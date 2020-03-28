Haluk Levent'ten ünlülere çağrı: ''Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın''

"Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap’ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" diye sesini duyurmaya çalışan Haluk Levent'in çağrısına pek çok ünlü isimden destek geldi bile.

'zor günler geçiriyoruz' diyen Haluk Levent'in çağrısına, Can Yaman, Caner Erkin, Murat Boz, Seda Sayan, Gülben Ergen, Kaan Yıldırım, Cenk Tosun, Onur Saylak, Merve Özbey ve Merih Demiral gibi sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri “Dayanışma Günleri” adı altında yüzlerce aileye gıda desteğinde bulunacağını söyleyerek cevap verdiler.



