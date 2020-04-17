Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı: Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum

AHBAP Platformu Başkanı ve ünlü Rock yıldızı Haluk Levent, koronavirüse kapılmaktan korktuğunu açıkladı.
Daha önce 40-45 ancak şuanda 1000’in üzerinde talep geldiğini konuşan ünlü şarkıcı, korona öncesinde yokluk çekenlerin antrenmanlı olduğunu fakat korona sebebiyle işsiz kalanların hazırlıksız olduğunu konuşarak ‘’Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum diyenlerden çok mesaj aldım.’’ diye belirtti.
Dünya hayvan ve kadınların cehennemi
Haluk Levent, Ortadoğu itibariyle Asya’ya gidildiğinde kadınların cehennemi olduğunu söyleyerek ‘’Kadınlar şu günlere kadar cehennem azabı yaşadı. Kaybedildi ve toplumsal baskı yaşadılar.’’ diye belirtti. Levent, hastalıkların önemli bir bölümününse hayvanların doğal alanlarının katledilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.