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Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı: Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum

AHBAP platformuyla corona virüs sürecinde de maddi darlık içerisindeki vatandaşlara yardımlar ulaştırmaya devam eden Haluk Levent, Jülide Ateş'in programına konuk oldu. Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum diyen Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı gündeme geldi.

17 Nisan 2020 Cuma 14:17
Haluk Levent'ten flaş koronavirüs çıkışı: Coronavirüse yakalanmaktan korkuyorum

AHBAP Platformu Başkanı ve ünlü Rock yıldızı Haluk Levent, koronavirüse kapılmaktan korktuğunu açıkladı.

Jülide Ateş’in programına konuk olan Levent, koronavirüse kapılmaktan endişe duyduğunu dile getirerek etrafında bir çocuğa bulaştırması halinde pek çok kişiyi etki altında bırakabileceğini dile getirdi. Virüs kapsamında ulaştırılan yardımları anlatan Levent, yokluk çekenlerle birlikte yeni yokluk çekenlerin daha büyük zorluklar çektiğini açıkladı. Yoksulluk yaşayan ailelerde dahi artık görüntülü cep telefonu olduğunu söyleyen Levent ‘’Görüntülü görüşmeye, sormaya, muhtarlara, valiliklere ulaşıyoruz ve yardımlarımız böyle devam ediyor.’’ diye ekledi.

Daha önce 40-45 ancak şuanda 1000’in üzerinde talep geldiğini konuşan ünlü şarkıcı, korona öncesinde yokluk çekenlerin antrenmanlı olduğunu fakat korona sebebiyle işsiz kalanların hazırlıksız olduğunu konuşarak ‘’Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok sıkıntıdayım, kime ne diyeceğimi bilmiyorum diyenlerden çok mesaj aldım.’’ diye belirtti.

 

Dünya hayvan ve kadınların cehennemi

Haluk Levent, Ortadoğu itibariyle Asya’ya gidildiğinde kadınların cehennemi olduğunu söyleyerek ‘’Kadınlar şu günlere kadar cehennem azabı yaşadı. Kaybedildi ve toplumsal baskı yaşadılar.’’ diye belirtti. Levent, hastalıkların önemli bir bölümününse hayvanların doğal alanlarının katledilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:17
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