Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medyayı salladı

21 yaşındaki Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan'ın yolundan giderek oyunculuk eğitimi için yurt dışına gitti. Geçtiğimiz aylarda Kırk Yalan'dan isimli sinema filminde rol alan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor.

Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli ve cesur pozlarla takipçilerinin nüyük beğenisini kazanıyor. Alkan, son olarak sosyal medya hesabında göğüs dekolteli mini bir elbiseyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.