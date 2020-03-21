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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Amsterdam'dan çıkamadı!

Hamdi Alkan, Amsterdam'da eğitim alan kızı Zeynep Alkan’ın koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapamadı. Uçuş yasağına yakılan Zeynep Alkan evden dışarı çıkmadığını söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 13:50
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Amsterdam'dan çıkamadı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkanı'ın kızı Zeynep Alkan Avrupa'da mahsur kaldı. İtalya'da eğitim alırken erasmus için Hollanda'nın Amsterdam eyaletine geçiş yapan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, koronavirüsü salgını nedeniyle uçış yasağına takıldı ve Türkiye'ye dönemedi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Amsterdam'dan çıkamadı!

İtalya'da arkadaşları olduğunu ve onların durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Zeynep Alkan, kendisinin de Amsterdam'daki evinden dışarı çıkmadığını herkesin nereseyse kendilerini karantinaya aldıkalrını belirtti.

Zeynep Alkan koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklamasında, "İtalya'da olsaydım belki de bir yıl boyunca evden çıkamıyor olacaktım. Ama durum burada da kötü bugün 20 kişi ölmüş. Karantinada herkes, kapalı her yer" diye konuştu. Alkan ayrıca Türkiye’ye dönmek istediğini fakat ancak uçuş yasağına takıldığı söyledi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Amsterdam'dan çıkamadı!

Hamdi Alkan, kızının Hollanda'da şuan için evden çıkmayarak kendini güvenceye aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.

Kendimi bir baba olarak şanslı hissediyorum, çünkü Zeynep geçen yıl Milano’da okuyordu, bu yıl Amsterdam’a geçti. Şimdi sık sık telefonda görüşüyoruz ve ondan günlük rapor alıyorum."

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Amsterdam'dan çıkamadı!

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel ise koronavirürü tedbirlerini harfiyen uyguladıkalrını belirterek evde aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:"

Terlik altları, kapı kolları ve prizleri gün içinde sık sık siliyorum. Vücut direncimizin artması için glutatyon desteği alıyoruz. Bir de sabah akşam aç karna gümüş suyu içiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu ara misafir de kabul etmiyoruz. Gerektiği zaman maske kullanıyoruz. Ancak hep birlikte tedbir alarak üstesinden gelebiliriz bu işin."

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