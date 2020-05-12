Hamile Bircan Bali ilk kez konuştu; Boşanacak mı?

Karantina nedeniyle kendisini eve kapatan güzel sumucu Bircan Bali, doktor kontrolü için dışarı çıktı. Nişantaşı’nda görüntülenen Bali, yaklaşık beş buçuk aylık hamile. Son zamanlarda avukat olan eşi Ömer Gezen ile ayrılacakları haberi magazin basınında dolaşan Bali, dedikoduları yalanladı.

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda sunuculuk yapan 32 yaşındaki Bircan Bali, "Ömer Bey'le boşanmamız söz konusu değil. Aramızda küçük pürüzler çıkmıştı, ama geride kaldı. Eşimle aramızda sorun yok. Çok mutluyuz. Aramızda sorun olsaydı eşim doğum hediyesi olarak bu cipi alır mıydı?" diyerek boşanma haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:53