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Hamile Bircan Bali korkuttu; Canlı yayında fenalaştı!

5 aylık hamile olan Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Canlı yayında fenalaştı. seyredenlerin yüreği ağzına geldi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:41
Hamile Bircan Bali korkuttu; Canlı yayında fenalaştı!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlana Söylemezsem  Olmaz programının sunucularıundan  Bircan Bali, canlı yayında fenalaşınca sağlık çalışanları stüdyoya girip müdahale etti.  Seren Serengil ile  sunduğu program sırasında kendisini iyi hissetmeyen Bali, reklam arasına gitmek istedi fakat aniden fenalaşınca stüdyonun önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Seren Serengil ise yayını sona erdirdi.

Hamile Bircan Bali korkuttu; Canlı yayında fenalaştı!
Daha sonr sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bircan Bali, "Merak eden arayan soran herkese teşekkürler. Yayında başım döndü, gözlerim karardı o kadar. Şimdi iyiyim, bebek de iyi" diyerek takipçilerine bilgi verdi. 

Hamile Bircan Bali korkuttu; Canlı yayında fenalaştı!

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