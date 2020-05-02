Hamile Bircan Bali korkuttu; Canlı yayında fenalaştı!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlana Söylemezsem Olmaz programının sunucularıundan Bircan Bali, canlı yayında fenalaşınca sağlık çalışanları stüdyoya girip müdahale etti. Seren Serengil ile sunduğu program sırasında kendisini iyi hissetmeyen Bali, reklam arasına gitmek istedi fakat aniden fenalaşınca stüdyonun önünde bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Seren Serengil ise yayını sona erdirdi.

Daha sonr sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bircan Bali, "Merak eden arayan soran herkese teşekkürler. Yayında başım döndü, gözlerim karardı o kadar. Şimdi iyiyim, bebek de iyi" diyerek takipçilerine bilgi verdi.