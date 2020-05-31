Hande Ataizi'den felsefe dolu paylaşım!

Yaptığı felsefe dolu paylaşımla takipçilerine hayata dair mesajlar veren Ataizi, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu hakkında söylediği sözlerle gündeme gelmişti.

, hayata dair mesajlar verdiği paylaşımda “Bir şey iste. İmkansız olsun. Peşinden koş. Yorul. Defalarca vazgeç. Defalarca dene. Susmanın çaresizliğini de yaşa bağırmanın da. Uykuların kaçsın. Düşündükçe saç diplerin bile uyuşsun. Her ne ise bu istediğin, aşk da olur iş de. Bağrına taş bas gerekirse. Yeter ki gece yatağına yattığında “ben elimden geleni yaptım” de. Bazen kazanamamış olsan da, yapabileceklerinin ya da bir şeyi delice istemenin limitini görmek de zaferdir.” ifadelerini kullandı.