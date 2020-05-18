Hande Ataizi'nden Kenan İmirzalıoğlu'na çarpıcı açıklama:

Ünlü oyuncu ve sunucu Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde ünlü spor spikeri Ertem Şener’in Youtube kanalına konuk olmuştu. Hande Ataizi yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataizi Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğenmediği söyledi.

Hande Ataizi, Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu çok beğendiğini ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğenmediğini söylemesinin ardından bu yorum sosyal medyada gündem oldu. Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ’u beğendiği ve son filmi Organize İşler’de de çok başarılı bir performans gösterdiğini söylerken, Kenan İmirzalıoğlu’nu yetenekli bulmadığını ve sokaktan geçen biri koyulsa daha iyi oynayacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:35