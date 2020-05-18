Hande Ataizi, Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu çok beğendiğini ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğenmediğini söylemesinin ardından bu yorum sosyal medyada gündem oldu. Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ’u beğendiği ve son filmi Organize İşler’de de çok başarılı bir performans gösterdiğini söylerken, Kenan İmirzalıoğlu’nu yetenekli bulmadığını ve sokaktan geçen biri koyulsa daha iyi oynayacağını söyledi.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:35
Hande Ataizi'nden Kenan İmirzalıoğlu'na çarpıcı açıklama:"Kenan'ın oyunculuğunu beğenmiyorum"
Hande Ataizi 3 hafta önce Ertem Şener’in programına konuk oldu. Ataizi programda Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğenmediğini söyledi. Ataizi’nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Hande Ataizi’nin çarpıcı açıklamaları…
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