Hande düşman çatlattı; reklamlardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı

Şu sıralar Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medyadan ve reklamlardan elde ettiği gelirlerle dudak uçuklattı. 26 yaşındaki genç oyuncu karantinada bile boş durmadı.

Hande düşman çatlattı; reklamlardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı
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son zamanlarda yer aldığı projeler çok uzun ömürlü olmasa da reklam gelirleriyle bunu tolere eden Hande Erçel, İnstagram'dan  bile para kazanan isimlerden biri.  İnstagram'da 12 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Erçel, bir giyim firmasıyla işbirliği yaptığını duyurdu.  Erçel'in bu reklam anlaşmasından 500 bin TL alacağı iddia edildi.  

Hande düşman çatlattı; reklamlardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı

güzel oyuncu 2017 yılında yine bir giyim markasının reklamlarında boy göstermiş, sonrasında da iki ayrı kozmetik firmasının reklam yüzü olmuştu.  İddialara göre Hande Erçel, bu reklamardan da toplam 1 milyon 500 bin civarında para aldı.  Hande Erçel,  yeni reklam filmini İnstagram hesabından "Bu hayat benim. Bir süredir içimden taşan tatlı telaşımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" notuyla paylaştı. 

Hande düşman çatlattı; reklamlardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı
 


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