Hande düşman çatlattı; reklamlardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı



son zamanlarda yer aldığı projeler çok uzun ömürlü olmasa da reklam gelirleriyle bunu tolere eden Hande Erçel, İnstagram'dan bile para kazanan isimlerden biri. İnstagram'da 12 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan Erçel, bir giyim firmasıyla işbirliği yaptığını duyurdu. Erçel'in bu reklam anlaşmasından 500 bin TL alacağı iddia edildi.

güzel oyuncu 2017 yılında yine bir giyim markasının reklamlarında boy göstermiş, sonrasında da iki ayrı kozmetik firmasının reklam yüzü olmuştu. İddialara göre Hande Erçel, bu reklamardan da toplam 1 milyon 500 bin civarında para aldı. Hande Erçel, yeni reklam filmini İnstagram hesabından "Bu hayat benim. Bir süredir içimden taşan tatlı telaşımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" notuyla paylaştı.



