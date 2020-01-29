Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi'nin doğum anını paylaştı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel geçtiğimiz 2019 yılının Aralık ayında kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirmişti. Kızını dünyaya getirdiği o anların yer aldığı videoyu, sosyal medyaya hesabında paylaşan anne Gamze Erçel bu videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Videoda teyze Hande Erçel ve şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'ın heyecanlı halleri dikkatleri çekti. Hande Erçel, yeğeni Mavi Aylin'in göbek kordununu kestiği anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Gamze Erçel'in bebeğini doğumhanede değil de hastane odasında dünyaya getirmesi şaşırtırken, doğum yaptığı anı paylaşması ise sosyal medyada oldukça eleştirildi.

https://youtu.be/bienLzPgp60