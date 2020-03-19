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Hande Erçel'in ev haline beğeni yağmuru!

Türkiye'de ilk koornavirüsün açıklanmasıyla birlikte tedbirler arttırılmaya başlanırken evden çıkılmama kuralına ünlülerde katıldı. Topluma mesaj vermek için ev hallerini paylaşan ünlülerden Hande Erçel'in ev haliyle çektirdiği fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

19 Mart 2020 Perşembe 19:40
Hande Erçel'in ev haline beğeni yağmuru!

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgnına karşı ülkemizde de hızla tedbirler ve önlemler alınmaya başlandı. Yetkililerin müömkün olmadıkça evden çıkmayın uyarılarını ünlülerde dinlediler ve evlerinden dışarı çıkmama kararı aldılar.

Ülke genelinde alınan önlemlere ünlü isimlerde #evdekal etiketiyle paylaşımlar yaparak destek veren ünlülerden birbirinden ilginç paylaşımlar geldi. Bunlardan biride başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel'di.

Hande Erçel'in ev haline beğeni yağmuru!

Güzel oyuncu evinde resim yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşılan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Diğer taraftan Erçel'i ilk kez resim yaparken gören hayranları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyunculuğunun yanı sıra resim yeteneğinin de olduğu öğrenilen Hande Erçel, evde çekilen fotoğrafını "Madem evdeyiz/istediğimiz kadar dağıtabiliriz" notu ile Instagram sayfasında yayınladı.

Son Güncelleme: 19.03.2020 19:40
Anahtar Kelimeler:
İnstagramHande ErçelEvde Kal
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