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Hande Erçel'in son paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa sürükledi!

Sürekli çok yoğun tempoda çalışmaktan şikayer eden dizi oyuncuları, karantina günlerinde eve kapanmanın ve aileleriyle birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşıyorlar. Hande Erçel de yeğeni Mavi ile bir arada keyifli anlar yaşıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:43
Hande Erçel'in son paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa sürükledi!

Çin'in  Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatın neredeyse durmasına sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle  evden  çıkamayan ünlüler, bu krizi fırsata çevirip aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkarıyorlar.  

Hande Erçel'in son paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa sürükledi!

Hande Erçel de karantinada bol bol yeğen keyfi yaşıyor.  Son yaptığı paylaşımda mutluluğu yüzünden  okunan güzel oyuncu, yeğeniyle  birlikte çekildikleri bir fotoğafı paylaştı.  Fotoğrafta dilini çıkaran Hande Erçel' eşlik adeta eşlik eden minik   Aylin Mavi de dilini çıkarmayı ihmal etmedi.  

Hande Erçel'in son paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa sürükledi!

Anahtar Kelimeler:
İnstagramHande ErçelBebek
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