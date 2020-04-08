Hande Erçel'in son paylaşımı takipçilerini şaşkınlığa sürükledi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatın neredeyse durmasına sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ünlüler, bu krizi fırsata çevirip aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkarıyorlar.

Hande Erçel de karantinada bol bol yeğen keyfi yaşıyor. Son yaptığı paylaşımda mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, yeğeniyle birlikte çekildikleri bir fotoğafı paylaştı. Fotoğrafta dilini çıkaran Hande Erçel' eşlik adeta eşlik eden minik Aylin Mavi de dilini çıkarmayı ihmal etmedi.