betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120792
ALTIN
307.427
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8617
EURO
6.5545

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi

Uzun süredir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, ortaya atılan bir iddiaya göre evlilik hazırlıklarına başladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:23
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Boz, bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlandıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

hande murat

Bir habere göre Murat Dalkılıç daha önce sevgilisi Hande Erçel'e evlenme teklifi etmişti. Fakat Erçel'in bu teklife hayır dediği iddia edilmişti.

hande

Uzun süredir aşk yaşayan çiftin artık ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyarak evlenecekleri iddia ediliyor. Murat Dalkılıç'ın her röportajında baba olmak istediğini dile getirmesi iddiaların güçlenmesini sağladı. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel çifti, evlilik kararlarını sadece yakın arkadaşları ile paylaşmışlar.
 

Anahtar Kelimeler:
EvlilikHande ErçelMurat DalkılıçEvleniyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Boz'dan samimi açıklamalar
Murat Boz'dan samimi açıklamalar
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Ebru Polat sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Oyuncu Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi
Alişan ve Buse Tektaş'ın oğlu Burak'ın doğum günü partisi
Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi
Burcu Esmersoy'un acı dolu hayat hikayesi

Popüler Haberler

Papara işlem ücretleri ne kadardır?
Yasak Elma'nın Nadir'e ne oldu? Hakan Karahan Yasak Elma'dan neden ayrılıyor?
2020 AGİ ödemesi dahil asgari ücret maaş ödemeleri ne kadar oldu?
2020 kira sözleşmesi örneği ve kiracıların dikkat etmesi gereken konular
EFT ve Havale işlem ücreti almayan bankalar hangileri
2020 Vize ücretleri zamlandı! İşte yaşlara göre yeni vize ücretleri ve güncel Schengen vizesi evrakları
Kanalların yayın akışları 17 Şubat Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
IMDb’de popüler 20 yerli türk dizisi
2020 Yılında İlk Kez Ev Alana Devlet Tarafından Verilen 30 Bin Lira Hibe
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
2020 Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Hangi bankada emekliye promosyon ödemesi ne kadar?
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
Mersinli Cihangir veya Kenedy Dayı kimdir, aslen nerelidir? Ankara beni bulsun dedi, buldular!
Rüyada kağıt para görmek ne demektir? Rüyada kağıt para görmenin tabiri ve anlamı
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Yasak Elma İrem kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Bastık rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Güvenlik Görevlisi nasl olunur? 2020 Silahlı silahsız güvenlik görevlisi olma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.