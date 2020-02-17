Hande Erçel ve Murat Dalkılıç evlilik yoluna girdi

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Boz, bir dargın bir barışık yürüttükleri ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlandıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bir habere göredaha önce sevgilisi Hande Erçel'e evlenme teklifi etmişti. Fakat Erçel'in bu teklife hayır dediği iddia edilmişti.

Uzun süredir aşk yaşayan çiftin artık ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyarak evlenecekleri iddia ediliyor. Murat Dalkılıç'ın her röportajında baba olmak istediğini dile getirmesi iddiaların güçlenmesini sağladı. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel çifti, evlilik kararlarını sadece yakın arkadaşları ile paylaşmışlar.

