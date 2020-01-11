Hande Erçel'den annesine duygusal paylaşım

26 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl 48 yaşında hayata veda etmişti.

Zor günleri ablası ve babasının desteği sayesinde atlatan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta teyze olmuştu. Gamze Erçel, dünyaya getirdiği kızına annesinin adını vermişti.

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'in vefatının birinci yıldönümünde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu:

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle... 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu ,biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz,büyütüyoruz..

Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış... Annem olduğun için çok şanslıyım!

Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış... Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları...

Kıymet bilmek çok kıymetli..."