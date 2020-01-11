İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257

Hande Erçel'den annesine duygusal paylaşım

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Aylin Erçel'e sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

11 Ocak 2020 Cumartesi 15:09
Hande Erçel'den annesine duygusal paylaşım

26 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Uzun süre kanser tedavisi gören Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl 48 yaşında hayata veda etmişti. 

Hande Erçel cenaze ile ilgili görsel sonucu

Zor günleri ablası ve babasının desteği sayesinde atlatan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta teyze olmuştu. Gamze Erçel, dünyaya getirdiği kızına annesinin adını vermişti. 

Hande Erçel mavi aylin ile ilgili görsel sonucu

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'in vefatının birinci yıldönümünde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu: 

Hande Erçel'den annesine duygusal paylaşım ile ilgili görsel sonucu

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle... 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu ,biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz,büyütüyoruz..

Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış... Annem olduğun için çok şanslıyım!

Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış... Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları...

Kıymet bilmek çok kıymetli..."

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ dava açtı
Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ dava açtı
Oyuncu Sermiyan Midyat'tan olay yaratacak iddia
Oyuncu Sermiyan Midyat'tan olay yaratacak iddia
Birkan Sokullu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili ilk kez konuştu
Birkan Sokullu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili ilk kez konuştu
Çağla Şikel-Aydın Gürhan aşkı gündeme bomba gibi düştü
Çağla Şikel-Aydın Gürhan aşkı gündeme bomba gibi düştü
Demi Rose, salıncakta doğa manzaralı çıplak fotoğraf paylaştı! İnstagram yıkıldı
Demi Rose, salıncakta doğa manzaralı çıplak fotoğraf paylaştı! İnstagram yıkıldı
Ece Erken, Fenerbahçe yönetimine bir futbolcusunu şikayet etti
Ece Erken, Fenerbahçe yönetimine bir futbolcusunu şikayet etti

Popüler Haberler

Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 11 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler
Günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
Tasdikname nereden, nasıl alınır? Tasdikname ne işe yarar?
Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?
HGS kartı nereden alınır? HGS kart ücreti ne kadardır? HGS kart dolum işlemleri
Öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartları
Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları
Yetenek Kapısı nedir? Yetenek Kapısı başvuru ve kayıt nasıl yapılır? Yetenek Kapısı ile iş ilanları, personel alım ilanları başvuruları
Kral dizisi ne zaman başlayacak? Kral dizisinin oyuncuları ve konusu
Hızlı öğrenme için 5 adım
QR kod ile para çekme ve yatırma işlemleri nasıl yapılır? QR kod ile bankamatikten para çekme ve yatırma
Diyanet 10 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Kanalların yayın akışları 10 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kefilsiz belgesiz 5000 TL kredi veren bankalar
2020 Hac gidiş dönüş fiyatları kaç para oldu? Hac paraları ne zaman, nereye yatırılacak?
Dudak çatlaması sebepleri nelerdir, neden olur? Dudak çatlamasının geçmesi için pratik yöntemler
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Emekli maaş hesaplaması
1000 - 6367 TL arası devlet tarafından yapılan ve hemen alınabilecek yardım!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.