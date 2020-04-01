Hande Erçel'e bir hayranından duygulandıran hediye

Güneşin kızları adlı dizide yııldızı parlayan Hande Erçel, geçtiğimiz yıl annesini kaybettikten sonra, ablası Gamze Erçel'in Aralık ayında dünyaya gelen minik kızı Mavi Aylin ile teselli buldu. Ancak, Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, minik Mavi Aylin'i hiç görmedi.

Hande Erçel'in bir hayranı, bu eksikliği kısmen gidermek adına Hande Erçel'e anlamlı bir hediye verdi. Yaptığı karakalem çizimde birbirini hiç görmeyen anneanne Aylin Erçel ile minik Mavi Aylin'i bir araya getiren bir Hande Erçel hayranı, güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı.



