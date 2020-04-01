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Hande Erçel'e bir hayranından duygulandıran hediye

Oyuncu Hande Erçel, gectiğimiz yıl hayatını kaybeden annesini konu alan bir hediye aldı. Aldığı bu hediye, güzel oyuncuyu çok duygulandırdı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:52
Hande Erçel'e bir hayranından duygulandıran hediye

Güneşin  kızları adlı dizide yııldızı parlayan Hande Erçel, geçtiğimiz yıl annesini kaybettikten sonra, ablası Gamze Erçel'in Aralık ayında dünyaya gelen minik kızı Mavi Aylin ile teselli buldu.  Ancak, Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, minik Mavi Aylin'i hiç görmedi.  

Hande Erçel'e hayranından duygulandıran hediye

Hande Erçel'in bir hayranı, bu eksikliği kısmen gidermek adına Hande Erçel'e anlamlı bir hediye verdi.  Yaptığı karakalem çizimde birbirini hiç görmeyen anneanne Aylin Erçel ile minik Mavi Aylin'i bir araya getiren bir Hande Erçel hayranı, güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı.  

Hande Erçel'e hayranından duygulandıran hediye
 

Son Güncelleme: 01.04.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelMavi AylinAnnesiKarakalem
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