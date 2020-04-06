Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”

Tüm dünyada katlanarak artan vaka sayısıyla hayatımızı felç eden koronavirüs salgınına önlem amaçlı çağrısına Hande Soral da destek verdi. Yaptığı paylaşımla hayranlarına “Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım” mesajını verdi.

Hande Soral; “Biz ailecek evdeyiz, uzun zamandır bir arada olmamıştık. Sohbet ediyoruz, yemek yapıp yiyoruz, filmler diziler seyrediyoruz, oyunlar oynuyoruz…Bir süre daha evde birlikte olmanın tadını çıkaracağız. Hem kendi sağlımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için… Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ki en yakın zamanda hep beraber eski sağlıklı günlerimize dönebilelim” ifadelerini kullandı.