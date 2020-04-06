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Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”

Karantina günlerini evinde sevdikleriyle birlikte geçirdiğini belirten güzel oyuncu Hande Soral, hayranlarından da evde kalmalarını rica etti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:00
Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”

Tüm dünyada katlanarak artan vaka sayısıyla hayatımızı felç eden koronavirüs salgınına önlem amaçlı çağrısına Hande Soral da destek verdi. Yaptığı paylaşımla hayranlarına “Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım” mesajını verdi. 

Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”

Hande Soral; “Biz ailecek evdeyiz, uzun zamandır bir arada olmamıştık. Sohbet ediyoruz, yemek yapıp yiyoruz, filmler diziler seyrediyoruz, oyunlar oynuyoruz…Bir süre daha evde birlikte olmanın tadını çıkaracağız. Hem kendi sağlımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için… Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ki en yakın zamanda hep beraber eski sağlıklı günlerimize dönebilelim” ifadelerini kullandı.

Hande Soral sevenlerini uyardı; ‘Lütfen evden çıkmayalım”

Anahtar Kelimeler:
KarantinaHande SoralKORONAEvde Kal
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