Hande Yener'den Fatih-Demet küslüğüne açıklama

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri Töreni için Baltalimanı'na ünlü isimler akın etti. ‘Yılın pop kadın sanatçısı’ ödülünü almak için törene katılan Hande Yener, törenden sonra muhabirlerle sohbet etmeyi ihtmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kızı Hire Kurt'un doğum gününe neden katılamadığı açıklayan Yener, Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.

Demet Akalın ile Fatih Ürek'in son günlerde aralarının açılmasıyla ilgili de sorulan sorulara Yener, “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” şeklinde yanıt verdi.