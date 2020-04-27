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Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hande Yener’in, 2016 yılında mahkemelik olduğu, Recep G. Adlı kişinin yeniden ortaya çıktığı belirlendi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:39
Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!

Yener’in yıllar önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle dava açtığı takıntılı hayranı yeniden ortaya çıktı.  Ünlü şarkıcı,  2016 yılında kendisini rahatsız eden bir hayranından şikayetçi olmuştu. 

Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!

Recep G. O dönemler Hande Yener’e “Karım,  ebediyen benim olacaksın” şeklinde mesajlar göndermişti.  Hande Yener’i rahatsız eden Recep G.’nin yeniden ortaya çıkıp, Hande Yener’in adresine gelip, ikamet yerine izinsiz girdiği ortaya çıktı.  Hande Yener, tedirgin olduğu için şahıs hakkında yine şikayette bulundu.  Recep G.  'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme'  suçundan hakim karşısına çıkacak.  

Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!

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