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Hanife Gürdal hamile mi?

Evlilik programlarına katıldıktan sonra gündemden düşmeyen Hanife Gürdal yine gündemde! Sosyal medya paylaşımlarının ardından, Hanife Gürdal hamile mi diye araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar…

10 Mart 2020 Salı 22:43
Hanife Gürdal hamile mi?

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hanife Gürdal yine gündemde! Katıldığı evlilik programları sonrası adını duyuran ve başörtüsünü çıkarma kararı aldıktan sonra sıkça gündeme gelen Hanife Gürdal, yaptığı paylaşımlarla bu kez hamile mi dedirtti.

Aralık 2019'da fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Hanife, hamile mi diye sordurdu.  Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve evdeki hallerini paylaşan Hanife, geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Katıldığı evlilik programından arkadaşı olan Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık veren Gürdal, kafaları karıştırdı.

Sevgi Akiska, daha sonra kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff ölcem şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." ifadelerini kullandı. Ardından da yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 22:43
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