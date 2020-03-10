Hanife Gürdal hamile mi?

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hanife Gürdal yine gündemde! Katıldığı evlilik programları sonrası adını duyuran ve başörtüsünü çıkarma kararı aldıktan sonra sıkça gündeme gelen Hanife Gürdal, yaptığı paylaşımlarla bu kez hamile mi dedirtti.
Sevgi Akiska, daha sonra kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı paylaşarak "Haniff ölcem şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." ifadelerini kullandı. Ardından da yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi.
Son Güncelleme: 10.03.2020 22:43