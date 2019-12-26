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Hanife Gürdal hamile mi? İddialar doğru mu?

Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Kemal Ayvazla evlenmişti. Hanife Gürdal’ın bir anda evlilik kararı alması hamile mi, hamile iddiaları doğru mu sorularını gündeme getirdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:10
Hanife Gürdal hamile mi? İddialar doğru mu?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde evlenmişti. Kemal Ayvaz ile aşk yaşayan Hanife Gürdal, beklenmedik bir karar almıştı ve dünya evine girmişti. Kemal Ayvaz’ın sosyal medya hesabından “Nikah bizim içinde ani oldu” demesi, Gürdal’ın hamile olabileceğini gündeme getirdi.

Hanife Gürdal evlilik haberini takipçileriyle paylaşmıştı. Daha sonra Kemal Ayvaz ile düğün fotoğraflarını paylaşan Hanife Gürdal, fotoğraflara “Hanife Ayvaz diyeceksiniz” notunu düşmüştü. Güzel fenomen daha sonra Instagram ismini Hanife Gürdal Ayvaz olarak değiştirmişti.

Hanife Gürdal Ayvaz

Instagram’ı fazlasıyla kullanan Hanife Gürdal, arabada giderken Kemal Ayvaz ile beraber bir video paylaştı. Kemal Ayvaz’ın Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir’li ben Trabzon’luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir’de düğünü de Trabzon’da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim için de çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız” demesi bazı iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Ortaya atılan bazı iddialarda Hanife Gürdal’ın bir anda evlilik kararı almasının altındaki sebebin hamile olabileceği söylendi.

Hanife Gürdal

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:18
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