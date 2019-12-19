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Hanife Gürdal kimle evlendi? Hanife Gürdal'ın eşi kimdir?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, paylaşımları ve açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Hanife Gürdal evlendi. Hayranları tarafından merak edilen konular arasında Hanife Gürdal Kimle evlendi ve Hanife Gürdal'ın eşi kimdir soruları gelmektedir. İşte Hanife Gürdal'ın evliliği ile ilgili tüm merak edilenler.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:49
Hanife Gürdal kimle evlendi? Hanife Gürdal'ın eşi kimdir?

Katıldığı evlenme programı ile gündemden hiç düşmeyen Hanife önce saçını açtıktan sonra tepkilere verdiği yanıtlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Evlilik hayali kuran Hanife bir türlü uygun eş adayını bulamadığı için programda kalmıştı. Hanife Gürdal geçtiğimiz günlerde hayali olan evliliğe kavuştu.

hanife gürdal

Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Hanife’nin mutluluğu gözlerinden okundu. Oldukça sade bir gelinlik tercihinde bulunan Hanife’nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

hanife gürdal evlendi

İnstagram hesabı hikayeler bölünden de nikah hazırlıklarını paylaşan Fenomen Hanife gelen beğeni ve yorumlar karşısında çok mutlu oldu.

Hanife Gürdal kimdir?

2015 yılı şubat ayında ATV ekranlarında sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı evlilik programına katılan Hanife Gürdal kısa sürede programda çok sevildi. 10 ayı aşkın bir süre talibini arayan Gürdal daha sonrasında 2015 kasım ayında FOX TV ekranlarında ki Zuhal Topal’ın sunuculuğunu yaptığı evlendirme programına geçiş yaptı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife gelen tüm taliplerine ret cevabı vermişti.

hanife gürdal kimdir

2018 yılında Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de başlayan ve kısa sürede yayından kaldırılan Aşk-ı Roma dizisinde oyunculuk yapan Hanife Gürdal daha sonrasında bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlamış ve burada da istediğini bulamamıştı.

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:49
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