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Hanife Gürdal memleketinde düğün için hazırlık yapıyor!

Fotoğrafçı Kemal Ayyaz ile ayrıldıkları öne süren Hanife Gürdal, memleketinde düğün için hazırlık yapıyor. Eşinin soyadını yeniden kullanmaya başladığı görülen Hanife Gürdal ''Düğünümü yapmaya geliyorum.'' şeklinde bir not düşerek Instagram hesabından paylaşım yaptı.

17 Ocak 2020 Cuma 20:53
Hanife Gürdal memleketinde düğün için hazırlık yapıyor!

Evlilik programlarında ün kazanan Hanife Gürdal, Aralık ayında ünlü fotoğrafçı Kemal Ayyaz ile dünyaevine girmişti. Hanife, kısa bir süre önce düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırıp, eşinin soyismini kullanmayı da bırakma kararı almıştı. Gürdal ve Ayvaz çiftinin ayrılma kararı aldıkları öne sürülmekteyken, Hanife sürpriz bir paylaşım yaptı.

Düğünümü yapmaya geliyorum

Instagram hesabından eşinin soyismini yeniden kullanmaya başladığı görülen Hanife, memleketi Trabzon’a düğün için gideceğini belirtti. Kendi fotoğrafını paylaşan Hanife yapmış olduğu paylaşımın altına;

"Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum.’’ notunu düştü.

hanife gürdal

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:53
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