Hanife Gürdal memleketinde düğün için hazırlık yapıyor!

Evlilik programlarında ün kazanan Hanife Gürdal, Aralık ayında ünlü fotoğrafçı Kemal Ayyaz ile dünyaevine girmişti. Hanife, kısa bir süre önce düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırıp, eşinin soyismini kullanmayı da bırakma kararı almıştı. Gürdal ve Ayvaz çiftinin ayrılma kararı aldıkları öne sürülmekteyken, Hanife sürpriz bir paylaşım yaptı.

Düğünümü yapmaya geliyorum

Instagram hesabından eşinin soyismini yeniden kullanmaya başladığı görülen Hanife, memleketi Trabzon’a düğün için gideceğini belirtti. Kendi fotoğrafını paylaşan Hanife yapmış olduğu paylaşımın altına;

"Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum.’’ notunu düştü.