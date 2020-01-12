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Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrılık haberleriyle gündeme geldi

Evlilik programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çift sosyal medya hesabından dğğün fotoğrafını sildi ve bu hamle ayrılık sorularını gündeme getirdi.

12 Ocak 2020 Pazar 13:26
Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrılık haberleriyle gündeme geldi

Bir zamanlar evlilik programında fenomen gelin adayı olarak adını duyuran Hanife Gürdal, 2019 yılında başörtüsünü çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Başörtüsünü çıkardıktan sonra eleştiri alan Gürdal, sosyal medyada fenomen haline geldi.

hanife gürdal başörtüsünü çıkardı ile ilgili görsel sonucu

23 yaşındaki Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti. Sosyal medya hesaplarında nikah fotoğraflarını paylaşan çift, düğün hazırlığı yapıyordu ki son haberle sevenlerini üzdü.

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrılık haberleriyle gündeme geldi ile ilgili görsel sonucu

Yeni evli çift, sosyal medya hesaplarındaki nikah fotoğraflarını sildi ve birbirlerini takipten çıktı. Hanife'nin eşinin soyadını kullanmayı bırakması da ayrılık iddialarına sebep oldu.

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrılık haberleriyle gündeme geldi ile ilgili görsel sonucu

Geçtiğimiz günlerde eşi Kemal Ayvaz'a sosyal medya hesabından küfür ve hakaret içerikli mesaj yollayanlara cevap veren Hanife Gürdal şunları söyledi: 

"Özelden veya yorumdan şahsımıza, ailemize, kişilik haklarımıza ve namusumuza kadar küfür, hakaret edip de karşılığında küfür ve hakaret duyduğunuzda ağlamayın. Oyunu kurallarına göre oynayın. Bizim de ağzımız armut toplamıyor. Ben muhatap olmama taraftarıyım ama bir erkek gururuyla Kemal tabi ki de altında kalmaz. Gerekli mecralara başvurur, buna gerek duymadığı zamanda sizin seviyenize düşüp küfürlerinize ve hakaretlerinize aynı şekilde cevap verir. Sonra kalkıp da 'Kocan benim çoluğuma çocuğuma, karıma, kocama küfür etti' diyerek ağlamayın.Bu yorumları yazanlar Kemal'a çıplak fotoğrafta atıyorlar. Senin oradan ailenle fotoğrafın var neden benim kocama çıplak fotoğraf atıyorsun? Neyse ki senin kocana o çıplak fotoğraflarını atmıyorum. Ben kocama güveniyorum zaten onunla bir problemim yok. Beni kocama şikayet ederken çıplak fotoğraflarını kocana atabileceğimi de düşün."

Son Güncelleme: 12.01.2020 13:26
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